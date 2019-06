Ex Ilva, genitori occupano scuola

(ANSA) - TARANTO, 13 GIU - Un gruppo di genitori degli alunni delle scuole Deledda e De Carolis del rione Tamburi di Taranto, chiuse dall'1 marzo su ordinanza sindacale per la loro vicinanza alle collinette ecologiche dell'ex Ilva sotto sequestro per problemi di inquinamento, ha trascorso la notte nel cortile del plesso Deledda, occupato simbolicamente da ieri. I genitori chiedono chiarezza al Comune dopo che l'Arpa Puglia ha accertato un superamento delle Concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) nell'area delle collinette, in particolare valori di policloro-dibenzo-p-diossine di 45,06 ng/Kg a fronte di un valore limite di 10. Le collinette sono barriere artificiali realizzate negli anni Settanta per dividere le abitazioni dal siderurgico, ma che sarebbero state trasformate in discariche industriali.

I genitori annunciano "permanenza ad oltranza", fino ad avere risposte "verificabili rispetto all'inizio del nuovo anno scolastico", ora incerto, e "pretendiamo di vivere e restare liberamente nel nostro quartiere".