Frana nel Verbano,evacuate case Formazza

(ANSA) - TORINO, 11 GIU - Frana nella notte a Formazza, poco più di 400 abitanti in provincia di Verbania. A causa delle forti piogge fango e massi si sono staccati in frazione Ponte, lungo la parete montana già interessata da una frana nel 2009.

Sfiorate alcune case. Per precauzione una ventina di persone sono state evacuate. Chiusa la statale 659, dove l'Anas già ieri aveva disposto lo stop al traffico a scopo precauzionale.

I disagi nella notte hanno riguardato tutto il Verbano, con numerosi interventi dei vigili del fuoco per allagamenti.