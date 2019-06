Sequestrati farmaci falsi per bambini

(ANSA) - GENOVA, 10 GIU - Gli uomini del secondo gruppo della guardia di finanza di Genova e dell'Agenzia delle dogane hanno sequestrato in porto 10 tonnellate di prodotti contraffatti, di cui 4 di farmaci per bambini. La merce era stivata dentro due container accompagnati da documentazione artefatta. E' stato nel secondo container proveniente dalla Tunisia e destinato in Sudan che la Gdf ha scoperto oltre 4 t. di farmaci per bambini. Si tratta di diffusi prodotti farmaceutici contraffatti, realizzati senza alcuna prescrizione sanitaria e potenzialmente pericolosi.

Il sequestro ha impedito l'introduzione nel mercato nero di una grossa partita di farmaci taroccati che avrebbero potuto esser venduti attraverso portali siti di e-commerce su server esteri.

La merce, in considerazione dell'alto livello di contraffazione del packaging, avrebbero potuto facilmente ingannare il consumatore mischiandosi tra normali prodotti. Il business avrebbe fruttato al sodalizio criminale un guadagno di oltre un milione di euro.