Nubifragi e grandine, allerta Piemonte

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - Allerta arancione per nubifragi e grandinate per tutta la giornata nel nord del Piemonte, nella zona del lago Maggiore e delle Valli Ossolane. Allerta gialla invece nella pianura settentrionale e nelle valli del Torinese e delle province di Biella e Vercelli.

A Varzo (Verbano-Cusio-Ossola) la stazione meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato oggi già 66 millimetri di pioggia. Sulla regione i temporali diventeranno meno frequenti e meno intensi da domani, da giovedì la rimonta dell'anticiclone africano porterà anche sul Piemonte tempo più caldo e stabile.