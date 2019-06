Esplosione in palazzo vicino Roma a Rocca di Papa, un bimbo ferito grave

Un'esplosione si è verificata poco fa in una palazzina di tre piani a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Almeno quattro persone, tra cui un bambino portato in ospedale in codice rosso, sono rimaste ferite. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco l'esplosione, dovuta probabilmente ad una fuga di gas, ha provocato il crollo di parte della palazzina. Sul posto sono già presenti le squadre dei vigili del fuoco e sono state attivate le squadre Usar, gli specialisti per la ricerca tra le macerie.

Gli altri tre feriti, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, sono due bambini, che hanno raggiunto l'ospedale di Frascati con mezzi propri, e un adulto.

L'esplosione sarebbe avvenuta a pochi passi dalla sede del Comune.