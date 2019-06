Donna uccisa in casa a Cisterna Latina

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Una donna è stata uccisa questa mattina a Cisterna di Latina. L'omicidio è avvenuto in una abitazione in via Palmarola, nel quartiere San Valentino. Dalle prime informazioni sembra che all'omicidio abbia assistito la figlia minorenne. Secondo quanto si è appreso la vittima aveva 35 anni ed era originaria di Velletri, in provincia di Roma. La figlia che avrebbe assistito all'omicidio avrebbe 10 anni. Sul posto sono arrivati i carabinieri che si occupano delle indagini.

Il marito della donna è stato portato in caserma dai carabinieri che lo stanno interrogando. Secondo quanto si è appreso l'allarme è stato dato dalla figlia di 10 anni della coppia che ha chiamato un parente dicendo: "è successa una cosa alla mamma".