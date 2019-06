Caldo e pioggia, clima pazzo in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 10 GIU - E' una settimana sotto il segno di un meteo 'pazzo' quella appena iniziata in Sardegna, con giornate in cui il termometro raggiungerà anche i 40 gradi e altre in cui scenderà a 27, con cielo coperto e possibili temporali. E stamattina la città di Cagliari si è svegliata avvolta dalla nebbia. Più che giugno nell'Isola sembra marzo, visto i repentini cambiamenti climatici, come confermano gli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu (Cagliari).

"Sull'Isola transita una nuvolosità stratificata con l'afflusso di correnti meridionali - spiegano gli esperti -. Per martedì saremo interessati da nubi alte, in diminuzione dal pomeriggio per l'ingresso di correnti nord occidentali. Da giovedì avremo una progressiva estensione dell'anticiclone africano nel bacino del Mediterraneo con un progressivo aumento delle temperature".

La giornata più calda, secondo i meteorologi, sarà quella di venerdì dove in Sardegna si registreranno temperature massime fino ai 40 gradi.