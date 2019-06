Ermini vede togati Csm sospesi

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - La parola dimissioni non l'ha pronunciata nessuno. Ma in un incontro con i consiglieri togati del Csm che si sono autosospesi, il vice presidente David Ermini, li ha invitati - a quanto si è appreso - a prendere celermente una decisione, facendo appello alla massima responsabilità istituzionale. E i consiglieri Corrado Cartoni, Antonio Lepre e Paolo Criscuoli, di Magistratura Indipendente e Gianluigi Morlini di Unicost gli hanno garantito che prenderanno una decisione in tempi brevi.