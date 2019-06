Scuola: verso conclusione delle lezioni

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Termineranno tra oggi e domani, nella gran parte delle regioni italiane, le lezioni dell'anno scolastico 2018-2019: l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze estive è tra oggi e domani nel Lazio, Abruzzo, in Emilia Romagna, in Calabria, Campania, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Veneto, Sardegna e Provincia Autonoma di Trento. Il 12 giugno sarà la volta degli alunni delle Regioni Basilicata Friuli Venezia Giulia, Puglia, Valle d'Aosta. Gli ultimi, il 14 giugno, a lasciare le aule, saranno gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano. Ed è fissata per mercoledì 19 giugno, a partire dalle ore 08.30, la prima prova dell'Esame di Maturità. La seconda prova, diversa per ciascun indirizzo di studi, si terrà, invece, giovedì 20 giugno. Quest'anno saranno 13.161 le commissioni d'Esame per 26.188 classi coinvolte. Sono circa 520 mila i candidati iscritti alla Maturità.