Nave con 50 migranti verso Lampedusa

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - La nave commerciale Asso 25 ha recuperato ieri in mare 50 migranti e si starebbe dirigendo ora verso Lampedusa, secondo Alarm Phone.

"Secondo diverse fonti, Asso 25 ha eseguito un'operazione di salvataggio per una barca che ci aveva chiamato in precedenza.

Riteniamo che si stia dirigendo all'isola di Lampedusa, in Italia", scrive su Twitter il servizio di linea telefonica diretta d'allarme per persone in difficoltà in mare. Secondo la stessa fonte i migranti avrebbero passato una notte alla deriva in acque di ricerca e soccorso (sar) maltesi senza che La Valletta sia intervenuta, seppur informata.