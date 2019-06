Maltrattamenti, sospese due maestre

(ANSA) - NUORO, 7 GIU - Due maestre della scuola materna di Santa Maria Navarrese, la frazione costiera di Baunei, sulla coste orientale della Sardegna, sono state sospese dal servizio per presunti maltrattamenti con violenze psicologiche e fisiche nei confronti dei piccoli alunni. Il provvedimento, secondo quanto riportano i quotidiani locali, è scattato dopo l'indagine della magistratura avviata a seguito della denuncia di alcuni genitori e della visione delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza installato a scuola dai carabinieri. La posizione delle due insegnanti sarebbe, però, diversa: una è sospettata di maltrattamenti, mentre l'altra non avrebbe fatto nulla per impedire le presunte violenze e avrebbe taciuto. Del caso si sta occupando la procura di Lanusei e i carabinieri, che mantengono uno stretto riserbo sulla vicenda.