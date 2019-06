Incidente nave: Prefetto, no San Marco

(ANSA) - VENEZIA, 7 GIU - Manifestazione confermata, e autorizzata, domani a Venezia per i comitati che si battono contro il passaggio delle Grandi Navi, che però non potranno spingersi in Piazza San Marco. Lo precisa il Prefetto Vittorio Zappalorto in una lettera inviata ai promotori. "Piazza Marco da molti anni - scrive - non è più aperta a manifestazioni di carattere politico a seguito dei fatti del 1997 (ndr. assalto alla piazza dei cosiddetti Serenissimi) che hanno oltraggiato quel luogo. Derogare significherebbe esporre il luogo più fragile alle dispute di partiti e movimenti".