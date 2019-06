Bonus bebè 6mila euro in azienda Puglia

(ANSA) - MONOPOLI (BARI), 7 GIU - In un'Italia sempre più anziana, per incentivare le nascite il gruppo Plastic Puglia di Monopoli, oltre 150 dipendenti, ha stabilito un bonus di 6mila euro per i propri dipendenti che mettono al mondo un figlio. Lo ha deciso il barone Vitantonio Colucci, fondatore e titolare del gruppo dal 1967, Grand'Ufficiale della Repubblica, che considera la propria azienda "un piccolo 'Stato' - spiega - e gli occupati i miei cittadini. Dal momento che lo Stato italiano non dedica particolare attenzione a chi fa figli, ho deciso di promuovere le nascite dei figli dei miei dipendenti effettivi", un premio inserito nel regolamento aziendale. Plastic-Puglia, leader nell'irrigazione di precisione, alimenta un importante indotto.

Il 'Premio nascita Lilly Colucci' è in memoria della figlia dell'imprenditore che, scomparsa prematuramente, è stata pilastro dell'azienda familiare per circa 30 anni nell'area amministrativa. In Plastic-Puglia lavorano già i figli dei primi dipendenti, in alcuni casi i nipoti.