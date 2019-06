Violenza in discoteca, arrestato minore

(ANSA) - VENEZIA, 6 GIU - E' stato arrestato il presunto responsabile di una violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 20 anni, avvenuto un mese fa in un'area di un locale notturno a Marghera.

Dopo la denuncia di violenza sessuale sporta dalla giovane lo scorso 19 maggio, sono iniziate le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Gli investigatori hanno in breve tempo individuato il presunto colpevole della violenza, che tra qualche giorno compirà 15 anni, e che annovera precedenti di polizia commessi in concorso con coetanei. Questa notte è stato arrestato dalla Polizia. Il questore di Venezia Maurizio Masciopinto, aveva disposto la chiusura per 30 giorni del locale dopo la denuncia presentata dalla giovane vittima. (ANSA).