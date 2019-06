Auto cc incendiata nel Sassarese

(ANSA) - SASSARI, 6 GIU - L'auto di un carabiniere in servizio alla stazione di Buddusò (Sassari) è stata incendiata la scorsa notte. Gli investigatori non hanno dubbi sull'origine dolosa dell'incendio che ha distrutto la Volkswagen Golf del militare, che non è del posto, e già vittima di un analogo atto intimidatorio l'anno scorso. All'individuazione dei responsabili lavorano i carabinieri del comando provinciale di Sassari, della compagnia di Ozieri e della stazione di Buddusò. L'incendio è divampato proprio davanti alla caserma: i militari impegnati nelle indagini stanno acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza. Analogo episodio era accaduto il 21 maggio ad Orgosolo (Nuoro), quando era stata incendiata l'auto di un carabiniere il giorno dopo l'inaugurazione della nuova caserma.

Appena appresa la notizia, il comandante provinciale di Sassari, Luca Corbellotti, si è recato in caserma per portare la solidarietà alla vittima dell'attentato e per seguire personalmente gli sviluppi delle indagini.