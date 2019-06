Anziano ucciso: altri tre coinvolti

(ANSA) - CAGLIARI, 6 GIU - Arrivano altre tre denunce nell'ambito delle indagini sul delitto di Adolfo Musini, l'88enne ucciso nella sua abitazione in piazza Valsassina nel quartiere San Michele a Cagliari. Oltre agli arresti di Eugenio Corona, reo confesso dell'omicidio e un altro accoltellamento, e di Antonio Perra, che deve rispondere di favoreggiamento per aver fornito il cambio d'abito all'assassino e nascosto i vestiti sporchi di sangue, i carabinieri del Nucleo investigativo di Cagliari hanno denunciato altre tre persone.

La prima è una 32enne, compagna di Perra, anche lei deve accusata di favoreggiamento: avrebbe collaborato a nascondere l'abbigliamento macchiato di sangue di Corona. Al secondo, Filippo Piras, 29 anni, vengono invece contestati i furti in casa di Musini avvenuti dopo l'omicidio, con il corpo della vittima ancora nell'abitazione. Due colpi messi a segno il primo con Corona e il secondo con un extracomunitario, in fase di identificazione.