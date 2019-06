Parità di genere, su Air Italy opzione X

(ANSA) - CAGLIARI, 5 GIU - Non solo maschio o femmina, chi viaggia con Air Italy ora potrà selezionare anche l'opzione X (altro). E' la prima compagnia aerea in Europa ad aver attivato un'opzione di genere non binario per i passeggeri che prenotano i voli. La Iata - International Air Transport Association che rappresenta la maggior parte delle compagnie aeree nel mondo - l'anno scorso ha approvato le modifiche alle procedure di prenotazione in modo da includere opzioni di genere non binari.

Air Italy non solo è il primo vettore italiano ad adottare questi nuovi standard ma ha anche aggiunto il titolo "Mx" nel menù a tendina sul sito per coloro che non desiderano definire il proprio genere e sta collaborando con l'Arcigay su altre iniziative legate al tema dell'inclusione. "Air Italy è determinata a essere il leader sul tema dell'inclusione e siamo davvero orgogliosi di essere la prima compagnia aerea europea ad offrire queste opzioni di prenotazione per i nostri clienti", afferma il Chief Operating Officer, Rossen Dimitrov.