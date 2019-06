Crollo Fossano, varato nuovo viadotto

(ANSA) - CUNEO, 5 GIU - Anas ha completato il varo del nuovo impalcato del viadotto sulla tangenziale di Fossano, nell'ambito dei lavori di ricostruzione dopo il cedimento, nell'aprile 2017, di una campata dello svincolo per Marene. I due tronchi - informa Anas - saranno ora saldati a formare un unico impalcato.

Gli interventi di finitura, che rendono necessaria la chiusura della viabilità sottostante, si concluderanno entro domenica 9 giugno.

Le prossime fasi dei lavori riguarderanno il getto della soletta in calcestruzzo, il montaggio delle barriere, la realizzazione della pavimentazione e della segnaletica.

La nuova struttura in metallo è lunga 61,5 metri, per un peso complessivo di 120 tonnellate. Il varo è avvenuto in due tronchi: il primo, circa 36 metri, è stato poggiato sulle prime due pile, alte 6 metri; il secondo, circa 25 metri, collega la spalla alla pila centrale.

Il viadotto era crollato il 18 aprile 2017 travolgendo una gazzella dei carabinieri. I due militari impegnati in un controllo erano scampati.