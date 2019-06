Valanga colle Gran San Bernardo,ricerche

(ANSA) - AOSTA, 04 GIU - Una valanga è caduta sul versante svizzero del colle del Gran San Bernardo, riaperto ieri dopo la chiusura per la stagione invernale durata sette mesi e mezzo. La strada che collega l'Italia con la Svizzera è stata chiusa. "I controlli sono in corso, non sappiamo ancora se ci sono persone coinvolte", spiega all'ANSA un portavoce della polizia cantonale del Vallese. La slavina, aggiunge, "non è di piccole dimensioni e si è staccata poco sotto il colle, in territorio svizzero". Il traffico verso la Valle d'Aosta viene deviato verso il traforo del Gran San Bernardo.

La neve accumulata nei mesi scorsi ha raggiunto in alcuni punti anche i 12 metri di altezza e i mezzi dell'Anas e quelli svizzeri hanno lavorato settimane per rimuoverla dalla sede stradale.