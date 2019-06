Tar, accolto ricorso zone rosse Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 4 GIU - Il Tar della Toscana ha accolto oggi il ricorso contro le cosiddette 'zone rosse' istituite a Firenze con ordinanza del prefetto Laura Lega. E' quanto afferma in una nota l'associazione di consumatori Aduc che ha promosso il ricorso, presentato dagli avvocati Cino Benelli, Adriano Saldarelli e Fabio Clauser, per conto di un loro cliente sottomesso ai divieti istituiti dal provvedimento prefettizio.

Ora sono attese la sentenza e le motivazioni.

Con le zone rosse la prefettura, su richiesta anche del Comune di Firenze, aveva proibito il transito e l'accesso in 17 zone della città a coloro che risultano avere a carico una denuncia pendente per reati tipo lesioni, percosse, rissa, detenzione e spaccio di droga, commercio abusivo.