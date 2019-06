Pechino usa droni per monitorare salute pini

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 4 GIU - Pechino ha utilizzato una serie di droni per condurre un monitoraggio della salute degli alberi di pino nel distretto di Yanqing, nel nord-ovest della capitale cinese. Lo riporta l'edizione di oggi del quotidiano locale Beijing Evening News. Il modello di drone utilizzato è lungo 90 centimetri e può volare per circa un'ora e mezza prima di aver bisogno di una ricarica. Il dispositivo può coprire un'area di oltre nove chilometri quadrati. Inoltre, il sensore montato sul drone possiede 42 milioni di pixel. Questi velivoli possono acquisire in maniera automatica un'immagine parziale ogni 100 metri percorsi. In questo modo, centinaia di foto aeree generano un quadro di rilevamento a distanza in cui è possibile riconoscere chiaramente le aree presumibilmente infestate da parassiti. Secondo il quotidiano, l'infestazione dei pini causata da nematodi è considerata un cancro per questi alberi.

Le piante infestate rischiano la morte entro 40 giorni dalla colonizzazione di questi parassiti. Le autorità cittadine hanno in precedenza monitorato i parassiti attraverso indagini condotte da operatori ecologici e guardie forestali schierate nella maggior parte delle foreste di montagna. Pechino possiede però una foresta di pini di 1.060 chilometri quadrati, pertanto è stato piuttosto difficile compiere un monitoraggio tempestivo e completo. (ANSA-XINHUA).