Grottole, attesa per Italian Sabbatical

(ANSA) - GROTTOLE (MT), 4 GIU - Manca davvero poco e sale l'attesa a Grottole, storico borgo nel cuore della Basilicata di 300 abitanti e oltre 600 case vuote. Sarà infatti un'estate decisamente diversa con l'arrivo, il 5/6, di Pablo, Anne, Helena, Remo e Darrell. Ovvero i 5 volontari selezionati per l'Italian Sabbatical di Airbnb, progetto promosso con la Onlus Wonder Grottole, per salvare dallo spopolamento questo angolo di Italia rurale e far conoscere territorio e tradizioni. Scelti tra oltre 280 mila candidati, i 5 volontari vivranno nel borgo tre mesi, con una fitta agenda di impegni con i loro nuovi compaesani. A partire dal caffè al bar di Caterina. Poi lezione di cucina con mamma Enza, l'orto con Mario, italiano con Michela e apicoltura con Rocco. Una grande occasione per il paese, che, dice Mario ''non ha nulla da invidiare ai Sassi di Matera. I turisti vengano a scoprirlo''. ''Spero - aggiunge il sindaco Francesco De Giacomo - in nuove occasioni e che resti questa voglia di fare che vedo oggi nella mia comunità''.