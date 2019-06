Bolzano bandisce auto euro3 diesel

(ANSA) - BOLZANO, 4 GIU - A Bolzano entrano in vigore dal primo luglio nuove misure anti-smog che prevedono, per tutto il centro abitato, limitazioni alla circolazione dei veicoli a fasce orarie per i mezzi più vecchi ed inquinanti quali misure preventive ai sensi del vigente "Piano provinciale per la qualità dell'aria".

Nello specifico si tratta dello stop alla circolazione dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 16.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì anche per i diesel Euro 3 oltre a quelli a benzina e diesel precedenti (Euro 0, 1 e 2). Sono esclusi fino a fine anno anno (31.12.2019) i veicoli Euro 3 destinati al trasporto di cose. Tali provvedimenti che mirano in particolare alla riduzione dell'inquinamento da NO2 (biossido di azoto), sono stati illustrati in dettaglio dal sindaco Renzo Caramaschi e dall'assessora Marialaura Lorenzini.