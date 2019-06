Ponte Genova, via a test con esplosivo

(ANSA) - GENOVA, 3 GIU - Sono iniziati i test nella ex cava dei Camaldoli, sulle alture di Genova, per valutare le misure da adottare al fine di limitare gli effetti dell'esplosione che distruggerà le pile strallate 10 e 11 dell'ex viadotto Morandi, pile identiche alla 9 crollata il 14 agosto scorso facendo 43 morti. I tecnici dell'azienda incaricata della demolizione con esplosivo cercano di capire come un muro d'acqua possa contenere le polveri causate dal collasso delle pile provocato dalle microcariche di dinamite.