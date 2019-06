Minaccia passeggeri sul Tirana-Roma,poi atterraggio emergenza

Quaranta minuti di paura per i passeggeri del volo Blue Express Panorama partito alle 16,45 da Tirana e diretto a Roma-Fiumicino. Un passeggero, albanese di circa 30 anni, dopo pochi minuti dal decollo ha cominciato a dare in escandescenza con urla rabbiose e minacce rivolte ai passeggeri terrorizzati. Poi si è rivolto contro il padre che gli sedeva vicino e ha preso a picchiarlo in volto ripetutamente.

Sono intervenuti alcuni passeggeri e il personale di bordo per cercare di calmarlo, ma l'uomo era sempre più agitato. Vedendo che gli atti violenti contro l'anziano padre e le minacce si ripetevano pericolosamente è intervenuta anche una passeggera seduta vicino, Simona Gori, direttore generale dell'azienda italiana Consulcesi Group, che è riuscita a calmare l'uomo a tratti facendolo parlare dei suoi problemi anche grazie alle tecniche acquisite di coaching e relazioni interpersonali. "All'inizio ho avuto un po' di paura perché quel ragazzo minacciava i passeggeri dicendo di avere una pistola. Era molto agitato, urlava forte, dava pugni in faccia la padre che cercava di fermarlo. Ma ho capito che aveva bisogno di parlare, e lui stesso gridava cercando aiuto alle donne italiane che erano sul volo", racconta Simona Gori, direttore generale dell'azienda italiana Consulcesi Group, che si trovava oggi pomeriggio a qualche sedile di distanza dall'uomo albanese che ha dato in escandescenza sul volo Tirana-Roma della Blue Express Panorama e che ha costretto il comandante ad un atterraggio di emergenza a Pescara. "Diceva di avere un debito di 40 mila euro e che gli avevano rubato la moglie. Mi sono decisa a intervenire, gli ho chiesto come potevo aiutarlo, l'ho sollecitato a raccontarmi la sua storia", ricostruisce la manager.

L'aereo è poi atterrato a Pescara dove l'uomo è stato arrestato e il padre subito portato in ospedale.