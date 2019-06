Incidente nave, 7 anni fa film monito

(ANSA) - BOLZANO, 3 GIU - "Teorema Venezia" è il titolo di un film del regista bolzanino Andreas Pichler, uscito nel 2012.

Protagonisti principali del film sono le navi crociera, come "metafora del turismo di massa nella città lagunare", spiega Pichler. La nave, che nel film si vede passare a pochi metri dai palazzi veneziani, è lo stesso modello della Msc Opera coinvolta nell'incidente di domenica.

"Da anni - lamenta Pichler - gli esperti mettono in guardia dal rischio che uno di questi giganti possa finire fuori controllo. Lo spostamento del porto verso Marghera sembrava cosa fatta, invece ancora nulla è successo. L'unica soluzione è lo spostamento fuori laguna", è convinto il regista del film pluripremiato, proiettato nei cinema nel mondo di lingua tedesca, in Canada e in Italia.