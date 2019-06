Incendio, sfollata famiglia con 4 bimbi

(ANSA) - BERGAMO, 03 GIU - Una famiglia con quattro bambini è rimasta senza casa a Casale di Albino (Bergamo) dopo un incendio scoppiato la notte scorsa per cause ancora da accertare.

L'appartamento è stato completamente distrutto dalle fiamme, che hanno invaso tutte le stanze e bruciato tutto quello che c'era all'interno. Gli occupanti si sono accorti in tempo e sono riusciti a mettersi in salvo, ma non hanno più niente.

Sul posto sono intervenute tre autobotti dei vigili del fuoco e la Protezione civile ha anche attivato una raccolta fondi per sostenere la famiglia. Anche sui social in tanti si stanno attivando per procurare mobili e generi di prima necessità.