Fiamme in ex fabbrica, denunciati minori

(ANSA) - PORDENONE, 3 GIU - Sono due ragazzini di 13 e 14 anni, di Pordenone, gli autori del rogo doloso all'ex cotonificio Amman di Pordenone, avvenuto nelle scorse settimane.

A individuarli è stata la Squadra Mobile della Questura cittadina: i due hanno ammesso le loro responsabilità e sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Trieste per il reato di incendio doloso aggravato in concorso. Il 14 maggio scorso l'incendio aveva coinvolto una porzione dell'ex opificio - in stato di abbandono da decenni - e aveva costretto numerose squadre di vigili del fuoco ad un lungo lavoro per lo spegnimento. (ANSA).