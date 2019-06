Esercitazione Aiut Alpin sulle Dolomiti

(ANSA) - BOLZANO, 3 GIU - Spettacolare esercitazione dell'Aiut Alpin lo scorso fine settimana sulle Dolomiti ancora innevate. Christian Denicolo ha immortalato il recupero di alcuni soccorritori sulla cima Sas Rigais a 3.005 metri di quota, una cima del gruppo delle Odle. Alcuni uomini del soccorso alpino sono saliti sull'elicottero che è rimasto in volo, sfiorando la cresta senza però mai appoggiarsi sulla neve.

Come spiega Raffael Kostner, fondatore dell'Aiut Alpin Dolomites, si è trattato di un aggiornamento pratico per i medici d'urgenza che operano per l'elisoccorso. Tre medici, che sono in servizio da addirittura 25 anni, sono stati festeggiati in serata dai compagni del soccorso alpino.