Quindicenne annega nel Lago Maggiore

(ANSA) - NOVARA, 2 GIU - Un quindicenne che viveva a Legnano è annegato oggi nel Lago Maggiore, ad Arona (Novara). Il suo corpo è stato recuperato nel tardo pomeriggio dai vigili del fuoco dopo un paio d'ore di ricerche. La tragedia è avvenuta nella località Punta Vevera, ad Arona, in un punto del lago dove la balneazione è vietata per le caratteristiche dei fondali. In tre anni ci sono già state 4 vittime: nonostante i cartelli di divieto, in cinque lingue (italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) spesso gruppi di giovani azzardano il tuffo.

Il quindicenne era in compagnia di amici.