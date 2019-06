Don Probo ha 100 anni, prete e padre

(ANSA) - RIMINI, 2 GIU - Martedì alle 17.30 la Chiesa di Rimini festeggia i 100 anni del suo decano, don Probo Vaccarini.

A festeggiare il sacerdote ci saranno i suoi quattro figli, tutti preti.

La storia di don Probo Vaccarini è, infatti, molto particolare: nato il 4 giugno 1919, tornato dalla guerra ha fatto il geometra a Rimini, si è sposato ed ha avuto sette figli: quattro maschi (che sono stati ordinati sacerdoti) e tre femmine. Rimasto vedovo, incoraggiato dai figli, ha fatto il passo verso il sacerdozio e nel 1988, all'età di 69 anni, è stato ordinato. Ancora oggi presta servizio nella Chiesa di San Martino in XX a Rimini.

Il vescovo di Rimini Francesco Lambiasi celebrerà una messa in suo onore martedì in Cattedrale.