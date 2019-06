Frode fondi Ue, sequestro da 1,5 mln

(ANSA) - FOGGIA, 1 GIU - La Guardia di Finanza di Foggia ha sequestrato beni e denaro per oltre un milione e mezzo di euro a 11 persone indagate a vario titolo per truffa aggravata e continuata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica, sia commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici sia dal privato in atto pubblico.

I finanzieri, coordinati dalla Procura di Foggia, hanno scoperto un sistema di frode a partire dai primi anni duemila, compiuto da persone residenti tra San Nicandro Garganico, Cagnano Varano e Ischitella, al fine di ottenere i finanziamenti europei erogati dall'Agenzia Nazionale per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) che, con l'aiuto di professionisti dei Centri Assistenza Agricola che redigono le richieste di fondi Ue, hanno prodotto falsi titoli di possesso di terreni e costituito diverse imprese risultate "scatole vuote", intestate a prestanome. Agli indagati la Gdf ha dunque sequestrato 175.698,61 euro, 13 fabbricati, 16 terreni, 7 auto e 2 moto per un valore di 1.587.589,33 euro.