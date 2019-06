Fa downhill su Amiata, muore 61enne

(ANSA) - GROSSETO, 1 GIU - Un uomo di 61 anni è morto in seguito alle gravi ferite riportate in una caduta dalla bicicletta al prato delle Macinaie, sull'Amiata, nel Comune di Castel del Piano (Grosseto). Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri sembra che l'uomo quando è caduto fosse impegnato nel downhill, uno sport ciclistico classificato come 'sport estremo', proprio sul Monte Amiata. Sul posto anche l'ambulanza di Castel del Piano. Allertato anche l'elicottero Pegaso ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte del 61enne.