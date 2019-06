Cavallo piomba sull'auto, tre feriti

(ANSA) - LUCERA (FOGGIA), 1 GIU - Due anziani sono ricoverati in gravissime condizioni agli Ospedali Riuniti di Foggia dopo l'incidente stradale in cui si sono visti piombare un cavallo addosso all'auto su cui viaggiavano, una Peugeot 308 cabriolet.

E' accaduto ieri sera, verso le 21.30, lungo la statale 17 tra Foggia e Lucera, in località Percettore.

Stando a quanto ricostruito dai Carabinieri, i due anziani erano in auto, con un cinquantenne al volante, quando improvvisamente il cavallo, fuggito da un stalla della zona, gli si è parato di fronte, finendo letteralmente sopra la vettura, in un impatto impossibile da evitare.

Ad avere la peggio sono stati i due anziani, lui di 82 anni e lei di 74, trasportati d'urgenza in codice rosso agli Ospedali Riuniti. Ferite meno profonde, invece, per il conducente del cabriolet. Il cavallo è morto sul colpo dopo l'impatto con l'auto. Sul posto, i Carabinieri della compagnia di Lucera, il personale del 118 e i Vigili del Fuoco di Foggia.