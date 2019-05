Joint Stars 2019, test per nuovi scenari

(ANSA) - CAGLIARI, 31 MAG - Si è conclusa in Sardegna la parte "live" dell'esercitazione Joint Stars 2019, organizzata e gestita dallo Stato Maggiore della Difesa attraverso il Comando Operativo di Vertice Interforze (COI). All'evento aperto alla stampa all'aeroporto militare di Decimomannu, ha partecipato anche la ministra della Difesa Elisabetta Trenta.

In questa prima fase sono stati schierati oltre 2000 militari provenienti da tutte le Forze Armate, 25 tra velivoli ed elicotteri, decine di mezzi terrestri, navali ed anfibi. Durante questa fase dell'esercitazione i Comandi e le unità in addestramento sono state messe di fronte a scenari d'impiego attuali che hanno previsto la simulazione d'intervento in un ambiente caratterizzato da minacce cibernetiche e da quelle chimico-biologiche e radioattive (CBRN).