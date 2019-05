Immigrazione,eseguite 7 misure cautelari

(ANSA) - LIVORNO, 31 MAG - Dalle prime ore dell'alba sono in corso di esecuzione da parte del personale della squadra mobile di Livorno 7 misure di custodia cautelari nei confronti di 4 livornesi e 3 napoletani per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. In contemporanea, con la collaborazione delle squadre mobili di Roma, Mantova, Lecco, Sondrio, Bergamo e Parma si sta procedendo all'esecuzione di 11 perquisizioni domiciliari e personali delegate dall'autorità giudiziaria livornese, a carico di altrettanti cittadini stranieri.