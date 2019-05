Domani Gay Croisette, l'8 giugno corteo

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Sarà Enrica Bonaccorti domani a tagliare il nastro de "La Gay Croisette", in via Biordo Michelotti, a Largo Prenestre, dove per nove giorni si svolgeranno incontri, spettacoli, concerti, mostre e dibattiti per celebrare i 25 anni dal primo GayPride unitario svoltosi a Roma. Domenica 2 giugno è previsto un incontro con Franca Leosini dal titolo 'Pride Maledetto", mentre lunedì 3 giugno alle 18 ci sarà Maurizio Landini a parlare di discriminazioni e inclusioni nel mondo del lavoro. Al grido "Nostra la storia nostre le lotte" l'8 giugno si svolgerà il corteo che partirà da piazza della Repubblica e si concluderà in piazza Madonna di Loreto. Non ci sarà - hanno spiegato gli organizzatori - la sindaca di Roma Virginia Raggi, per un precedente impegno, "ma speriamo che il presidente Zingaretti faccia il bis dopo essere stato presente l'anno scorso". A fare da madrina alla parata sarà la transessuale Porpora Marcasciano, presidente del Movimento identità transessuale (Mit).