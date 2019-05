Violenza sessuale: arrestato 20enne

(ANSA) - FIRENZE, 30 MAG - Uno studente 20nne di origini cinesi è stato arrestato a Firenze dalla squadra mobile della polizia con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Per l'accusa avrebbe abusato in poche settimane di tre connazionali conosciute attraverso una chat di incontri. La manette sono scattate a seguito di una misura di custodia cautelare in carcere disposta dal gip Sara Farini su richiesta del pm Giacomo Pestelli.