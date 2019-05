Rixi condannato per Spese pazze Liguria

(ANSA) - GENOVA, 30 MAG - Il Tribunale di Genova ha condannato a tre anni e cinque mesi di reclusione il viceministro Edoardo Rixi al termine del processo per le cosiddette 'Spese pazze' in Regione Liguria. I fatti risalgono al periodo 2010-2012. Rixi, all'epoca dei fatti capogruppo regionale della Lega, era accusato di peculato e falso. Il pm Francesco Pinto aveva chiesto per lui una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione. Il Tribunale di Genova, oltre alla condanna a tre anni e cinque mesi di reclusione, ha inflitto al viceministro Edoardo Rixi anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.