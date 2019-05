Precipita da hotel Roma, morto ad Fip

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Un uomo di 47 anni è morto dopo essere precipitato da una finestra della stanza di un albergo al centro di Roma in cui alloggiava. La vittima è Paolo Tenna, amministratore delegato della Film Commission Torino Piemonte.

Il corpo è stato trovato stamattina intorno alle 6. Sul posto i carabinieri della stazione Quirinale e del Nucleo investigativo per i rilievi.

Consigliere d'amministrazione di Cinecittà, in questi giorni Tenna si trovava nella capitale per partecipare ad una seduta del cda. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto, anche attraverso le telecamere di sorveglianza dell'albergo. Si pensa ad un suicidio o a un tragico incidente.