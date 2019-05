Migranti: nave Marina soccorre gommone

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Nave 'Cigala Fulgosi' della Marina Militare è intervenuta in soccorso dei migranti a bordo del gommone che da ieri si trova in difficoltà al largo della Libia.

Il recupero dei circa novanta a bordo è già in corso.

L'intervento, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, è stato deciso perché le condizioni meteo sono in peggioramento, l'imbarcazione si trova senza motore ed in precarie condizioni di galleggiamento. Una bambina di 5 anni - secondo quanto scrive Alarm Phone - sarebbe morta a bordo del gommone. Le Ong hanno lamentato il fatto che l'imbarcazione ieri era stata monitorata per tutto il giorno, ma che nessuno è intervenuto. A bordo ci sarebbero una quindicina di minori, tra cui un bimbo di 9 mesi, e una ventina di donne tra le quali una incinta.