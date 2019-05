Pignataro chiude cannabis shop 2/a volta

(ANSA) - MACERATA, 29 MAG - Oggi è stata disposta nuovamente la chiusura di uno dei due negozi già chiusi il 9 maggio scorso in forza di altrettanti provvedimenti emessi dal questore della Provincia di Macerata Antonio Pignataro. Il negozio è stato nuovamente chiuso dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Macerata, della Guardia di Finanza e del Commissariato di Ps di Civitanova Marche e dovrà rimanere chiuso per 30 giorni. La nuova chiusura è stata disposta da Pignataro anche alla luce delle risultanze di un'operazione antidroga della Gdf di alcune settimane fa, nel corso della quale il negozio era stato perquisito: era stato rinvenuto circa mezzo chilo di marijuana nascosta in un frigorifero, e hascisc in un'altra zona del locale. Procedendo per detenzione a fini di spaccio, il materiale è stato sottoposto a consulenza tecnica tossicologica disposta dal sostituto procuratore Enrico Riccioni, da cui è emerso che la percentuale di Thc contenuta risultava in assoluto idonea a produrre effetto drogante.