Parla Mueller, non escludo che Trump abbia commesso reati

Robert Mueller rompe il silenzio. Per la prima volta da quando ha preso in mano le indagini sulle interferenze russe nelle elezioni Usa del 2016 parla all'America.

In diretta tv dice finalmente la sua sulle conclusioni del Russiagate che tante polemiche hanno scatenato nelle ultime settimane, generando una gran confusione nell'opinione pubblica.

Il procuratore, in dieci minuti che devono essere sembrati interminabili alla Casa Bianca, legge e pesa attentamente le parole, di fatto ribadendo per filo e per segno quanto scritto nelle 448 paqine del rapporto inviato al Congresso: "Non siamo riusciti a determinate se il presidente Trump abbia commesso reati. Se ne fossimo stati convinti, lo avremmo detto".