Droga da Olanda a Sardegna, 5 arresti

(ANSA) - CAGLIARI, 29 MAG - Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di una maxi indagine che ha permesso di sgominare un'organizzazione criminale specializzata nel traffico di droga, specialmente cocaina, dall'Olanda all'Italia. All'alba sono state notificate sette ordinanze di custodia cautelare: due persone sono finite in carcere (una era in Olanda), tre ai domiciliari e a due è stato notificato il provvedimento di obbligo di dimora. Tutti sono accusati di "associazione a delinquere finalizzata al traffico nazionale ed internazionale di sostanze stupefacenti o psicotrope". Le ordinanze richieste dalla Dda, sono state firmate dal Gip di Cagliari e notificate tra Cagliari, Nuoro e l'Olanda. L'operazione, coordinata dal Comando provinciale dell'Arma, ha coinvolto 100 militari della Compagnia di Carbonia, in cooperazione con la polizia olandese, delle Compagnie di Cagliari, Nuoro, Lanusei e del Nucleo Investigativo, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e delle unità cinofile.