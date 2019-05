Striscione contro Salvini, indagati

(ANSA) - CAGLIARI, 28 MAG - E' stato convalidato il sequestro dello striscione apparso in una casa di Isili (Sud Sardegna).

Contestualmente è stato aperto dalla pm Rossella Spano un procedimento penale nei confronti dell'attrice sarda di teatro, Paola Atzeni, e del suo compagno Bruno Pisci. L'accusa è vilipendio della Repubblica. Lo fa sapere all'ANSA l'avvocata della coppia Giulia Lai. Nel lenzuolo, appeso nel centro del paese, c'era una scritta rossa: "Salvini e Meloni il vostro odio è cacca sterile".

Un gesto che non era passato inosservato (era la vigilia del voto per le europee) e che aveva attirato l'attenzione dei carabinieri, che avevano sequestrato il lenzuolo. Ora i due, che hanno ricevuto ieri l'avviso di garanzia, rischiano una multa sino a cinquemila euro.