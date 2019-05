Raggi, problemi Roma,risultati in 5 anni

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Quello che noi stiamo costruendo è estremamente profondo, non di facciata. Ciò significa che i risultati che contiamo di portare si sviluppano in un arco di 5 anni. I cittadini si aspettano dei risultati e noi iniziamo a ripagarli. Sono certa che pian piano sarà sempre più evidente il frutto del nostro lavoro". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi interpellata sul calo di voti in città del M5S e l'impennata della Lega nelle periferie alle europee. "Per risolvere problemi radicali bisogna scavare nel profondo, lo stiamo facendo".