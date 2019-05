Europee: affluenza definitiva al 56%

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - E' stata del 56,10% l'affluenza in Italia alle elezioni europee 2019, in calo rispetto al 58,69% della precedente consultazione di riferimento. Lo rileva il Viminale. L'affluenza più alta è stata in Umbria (67,7%) ed Emilia-Romagna (67,3%), la più bassa in Sardegna (36,25%) e in Sicilia (37,51%). In calo l'affluenza anche per le elezioni comunali, dove è andato a votare il 68,01% degli aventi diritto.

Alle scorse omologhe il dato era del 70,97%.