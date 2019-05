Decaro rieletto sindaco di Bari

(ANSA) - BARI, 27 MAG - Rieletto al primo turno con un risultato schiacciante che dovrebbe superare il 65%. Antonio Decaro, sindaco uscente di Bari, a capo di una coalizione di centrosinistra, ha vinto le elezioni comunali del capoluogo pugliese, battendo lo sfidante del centrodestra Pasquale Di Rella, che si ferma sotto il 25% e la candidata del Movimento 5 Stelle, Elisabetta Pani, poco sopra l'8%. I risultati sono ancora parziali, con circa la metà delle scheda scrutinate, ma l'andamento è chiaro. Decaro sarà ancora, per i prossimi cinque anni, il sindaco di Bari.

Nel tardo pomeriggio ha salutato i cittadini nel suo comitato. In piedi su un tavolino, con gli occhi pieni di lacrime e la voce rotta dal pianto, accolto da applausi, cori da stadio e musica amplificata nella piazza, ha parlato del risultato ottenuto come "un riconoscimento a cinque anni di buon lavoro", nei quali "è caduto un muro tra i cittadini e le istituzioni".