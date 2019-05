Su altare chiesa Spezia bandiera Europa

(ANSA) - LA SPEZIA, 26 MAG - Una bandiera dell'Europa appoggiata sull'altare. Accade alla Spezia nella chiesa di Nostra Signora della Salute in piazza Brin nel giorno del voto per il rinnovo del parlamento europeo. La stessa chiesa dove il parroco Francesco Vannini, qualche giorno fa, aveva suonato le campane a lutto in segno di protesta durante la presentazione di un libro edito da Altaforte, la casa editrice vicina a CasaPound, in una sala pubblica dedicata alla memoria di un antifascista. Il quartiere Umbertino, quello della chiesa di piazza Brin, è il più 'multietnico' della città: proprio oggi la parrocchia ha celebrato una festa che ha visto momenti di incontro tra persone di diversa provenienza.