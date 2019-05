In 1.200 in bici su A1, 'Giro' di 36 km su tratto appenninico

Niente macchine, moto e camion, solo biciclette: 1.200 cicloamatori hanno invaso questa mattina il vecchio tratto appenninico dell'A1 tra Firenze e Bologna, la 'Panoramica', per partecipare al mini 'giro' di 36 chilometri in autostrada tra Barberino del Mugello e Pian del Voglio. Il tour sulla Panoramica è organizzato da Autostrade per l'Italia ed è parte del 'Giro nel giro', il progetto messo in piedi dalla società in collaborazione con il Giro d'Italia 2019 e la Polizia Stradale per valorizzare le meraviglie della provincia italiana. I ciclisti, la maggior parte tra i 40 e i 50 anni e provenienti da tutta Italia, sono partiti alle 11 da Barberino per affrontare i 36 km tra andata e ritorno a velocità regolata, con l'assistenza della scorta tecnica degli esperti del Giro d'Italia. Nel giro di due ore, i ciclisti hanno sfidato la propria resistenza sui saliscendi tipici dell'Appennino partendo dai 350 metri di Puliana per arrivare fino ai 726 del Valico Citerna: primo a tagliare il 'traguardo' è stato un ragazzino di 11 anni, Alessandro, che viene ca Castiglione.

"Siamo orgogliosi di aver portato 1.200 appassionati cicloamatori a percorrere un tracciato unico nel suo genere, che unisce la bellezza del paesaggio dell'Appennino a un'idea del ciclismo come esperienza accessibile a tutta la famiglia - dice l'ideatore dell'iniziativa, il direttore relazioni esterne, affari istituzionali e marketing di Atlantia e Autostrade per l'Italia Francesco Delzio - Il successo di questa iniziativa conferma il ruolo sociale di Autostrade per l'Italia come hub per la promozione turistica dei territori attraversati dalla nostra rete. Il Giro in A1 Panoramica è alla quarta edizione e la tappa in autostrada rappresenta il clou de "Il Giro nel Giro", la nuova iniziativa di Aspi la cui finalità è collegare i principali tracciati della corsa rosa ad altrettanti beni Unesco, attraverso tour amatoriali in bicicletta. Dopo le tappe Vinci-Firenze, Frascati-Tivoli, Ravenna e A1 Panoramica, il Giro nel Giro si si concluderà il prossimo 31 maggio con la Treviso-Villa Barbaro a Maser.